Анонс на 28 июля
28 июля во Владивостоке в 14.00 на территории Спортивной набережной (нижняя площадка у фонтана) впервые пройдет День Нептуна. В этот день состоится большая тематическая концертная программа, будет организована работа 20 локальных площадок.
28 июля во Владивостоке с 11.00 на верхней площадке набережной Спортивной гавани начнется книжная ярмарка «Море, Море».
28 июля во Владивостоке в 10.45 в Приморском океанариуме состоится благотворительная ярмарка «Океан надежды». Для всех желающих детей в 11.30 состоится мастер-класс «Загадка». В 12.30 пройдет выступление музыкантов.
28 июля г. Владивосток, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3). Второй этап чемпионата г. Владивостока по кольцевым гонкам. Начало в 10.00.
28-29 июля г. Большой Камень, городской пляж, бухта Вальтон. Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по мотокроссу.
28 июля во Владивостоке в 12.00 в Адмиральском сквере (ул. Светланская, 48) состоится городское праздничное мероприятие, посвящённое 1030-летию со Дня Крещения Руси.
28 июля — День работников торговли в России.
28 июля — День PR-специалиста в России.
28 июля — Всемирный день борьбы с гепатитом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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