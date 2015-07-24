Анонс на 28 июля

28 июля во Владивостоке в 14.00 на территории Спортивной набережной (нижняя площадка у фонтана) впервые пройдет День Нептуна. В этот день состоится большая тематическая концертная программа, будет организована работа 20 локальных площадок.

28 июля во Владивостоке с 11.00 на верхней площадке набережной Спортивной гавани начнется книжная ярмарка «Море, Море».

28 июля во Владивостоке в 10.45 в Приморском океанариуме состоится благотворительная ярмарка «Океан надежды». Для всех желающих детей в 11.30 состоится мастер-класс «Загадка». В 12.30 пройдет выступление музыкантов.

28 июля г. Владивосток, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3). Второй этап чемпионата г. Владивостока по кольцевым гонкам. Начало в 10.00.

28-29 июля г. Большой Камень, городской пляж, бухта Вальтон. Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по мотокроссу.

28 июля во Владивостоке в 12.00 в Адмиральском сквере (ул. Светланская, 48) состоится городское праздничное мероприятие, посвящённое 1030-летию со Дня Крещения Руси.

28 июля — День работников торговли в России.

28 июля — День PR-специалиста в России.

28 июля — Всемирный день борьбы с гепатитом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]