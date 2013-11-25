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Командующий ТОФ предложил переименовать Дальний Восток России

Командующий ТОФ предложил переименовать Дальний Восток России

Фото: сезоны-года.рф

омандующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, выступая на пленарном заседании Международного дальневосточного морского салона во Владивостоке, предложил сменить название региона Дальний Восток, сообщается корреспондент "Вестей: Приморье". 

"Нам давно надо отказываться от термина Дальний Восток. Никакой он не дальний, это просто восток России. Это тот регион, всестороннее развитие которого должно дать мощный толчок к поступательному развитию нашей страны", - отметил Сергей Авакянц.

Он добавил, что для Тихоокеанского флота важно наличие мощной научной и производственной базы на Дальнем Востоке.

"Мы с удовлетворением отмечаем революционные изменения, которые происходят в этой сфере в последние годы", - заключил командующий ТОФ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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