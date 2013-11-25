Командующий ТОФ предложил переименовать Дальний Восток России
омандующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, выступая на пленарном заседании Международного дальневосточного морского салона во Владивостоке, предложил сменить название региона Дальний Восток, сообщается корреспондент "Вестей: Приморье".
"Нам давно надо отказываться от термина Дальний Восток. Никакой он не дальний, это просто восток России. Это тот регион, всестороннее развитие которого должно дать мощный толчок к поступательному развитию нашей страны", - отметил Сергей Авакянц.
Он добавил, что для Тихоокеанского флота важно наличие мощной научной и производственной базы на Дальнем Востоке.
"Мы с удовлетворением отмечаем революционные изменения, которые происходят в этой сфере в последние годы", - заключил командующий ТОФ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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