День Нептуна отметят во Владивостоке
В субботу, 28 июля, Нептун приглашает жителей Владивостока на свой праздник на Спортивную набережную.
Как рассказали в управлении культуры администрации Владивостока, уже с 13.00 на Набережной будет звучать музыка, песни о море, анонсы работы локальных площадок. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
А в 14.00 на Спортивную набережную прибудет сам царь морей и океанов – Нептун со своей свитой, который даст старт большой концертной и праздничной программе.
Концерт состоится на нижней площадки у фонтана. Также на Набережной Спортивной гавани будет организована работа 20 локальных площадок.
Будут организованы конкурсы по перетягиванию каната, морская игротека, квест-игра «Сокровища Японского моря» и многое другое.
Также на Спортивной набережной будет работать Книжный маркет «Море, Море».
В это же время на сцене начнется большая концертная программа, выступят лучшие творческие коллективы, прозвучат вокальные композиции, зрители увидят яркие хореографические номера. Среди участников праздника - вокальное трио - Brilliant's, шоу балет – Терция, вокалист Александр Пстыга, цирковая студия «Шари-Вари», детские студии «Лил Балерин» и «Бусинки» и другие.
Как отметили в управлении культуры, планируется, что День Нептуна станет традиционным.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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