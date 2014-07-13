День Нептуна отметят во Владивостоке

В субботу, 28 июля, Нептун приглашает жителей Владивостока на свой праздник на Спортивную набережную.

Как рассказали в управлении культуры администрации Владивостока, уже с 13.00 на Набережной будет звучать музыка, песни о море, анонсы работы локальных площадок. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

А в 14.00 на Спортивную набережную прибудет сам царь морей и океанов – Нептун со своей свитой, который даст старт большой концертной и праздничной программе.

Концерт состоится на нижней площадки у фонтана. Также на Набережной Спортивной гавани будет организована работа 20 локальных площадок.

Будут организованы конкурсы по перетягиванию каната, морская игротека, квест-игра «Сокровища Японского моря» и многое другое.

Также на Спортивной набережной будет работать Книжный маркет «Море, Море».

В это же время на сцене начнется большая концертная программа, выступят лучшие творческие коллективы, прозвучат вокальные композиции, зрители увидят яркие хореографические номера. Среди участников праздника - вокальное трио - Brilliant's, шоу балет – Терция, вокалист Александр Пстыга, цирковая студия «Шари-Вари», детские студии «Лил Балерин» и «Бусинки» и другие.

Как отметили в управлении культуры, планируется, что День Нептуна станет традиционным.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]