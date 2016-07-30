Анонс на 29 июля

29 июля во Владивостоке отпразднуют День Военно-Морского флота.

29 июля во Владивостоке с 08.00 до 14.00 в связи с проведением военно-спортивного праздника, посвященного Дню военно-морского флота, движение и парковка автотранспорта будут ограничены в центре города.

29 июля во Владивостоке с 14.00 до 16.00 на территории Спортивной набережной (амфитеатр) пройдет праздничная концертная программа, посвященная Дню Военно-Морского флота России. Участниками концертной программы станут лучшие творческие коллективы муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Традиции и современность».

До 29 июля во Владивостоке в выставочных залах «Артэтаж» (Океанский пр., 9, ул. Адмирала Фокина, 25) продолжит свою работу городская выставка – фотопроект «Посмотри на Владивосток — 2017».

29 июля г. Владивосток, стадион «Динамо». ФК «Луч» Владивосток – ФК «Зенит-2» Санкт-Петербург. 3-й тур Олимп-Первенство России по футболу, сезон 2018/19.

29 июля — Международный день тигра.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]