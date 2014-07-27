1030-летие крещения Руси отметят во Владивостоке

Жителей и гостей Владивостока приглашают в субботу на праздник, посвященный Дню Крещения Руси.

В предстоящую субботу, 28 июля, в 12 часов в Адмиральском сквере (ул. Светланская, 48) состоится городское праздничное мероприятие, посвящённое 1030-летию со Дня Крещения Руси.

В программе - концертная программа (выступление вокальных и хореографических коллективов и исполнителей), выставка-продажа товаров декоративно-прикладного творчества, тематическая викторина с призами.

На праздничное мероприятие приглашаются все желающие жители и гости города Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]