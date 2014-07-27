1030-летие крещения Руси отметят во Владивостоке
Жителей и гостей Владивостока приглашают в субботу на праздник, посвященный Дню Крещения Руси.
В предстоящую субботу, 28 июля, в 12 часов в Адмиральском сквере (ул. Светланская, 48) состоится городское праздничное мероприятие, посвящённое 1030-летию со Дня Крещения Руси.
В программе - концертная программа (выступление вокальных и хореографических коллективов и исполнителей), выставка-продажа товаров декоративно-прикладного творчества, тематическая викторина с призами.
На праздничное мероприятие приглашаются все желающие жители и гости города Владивостока.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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