«Мертвые якоря» поднимают со дна в морском порту Владивосток

Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» приступило к подготовительному этапу дноуглубительных работ в морском порту Владивосток. На причалах №1 и №2 у Морского пассажирского терминала водолазы с помощью специальной техники очищают дно акватории от посторонних предметов, представляющих навигационную опасность. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В данный момент водолазы уже подняли из акватории несколько обрывков якорной цепи, а также начали подъем старых железобетонных конструкций, так называемых «мертвых якорей», на которые обычно устанавливают плавучие пирсы. Всего на дне бухты перед причалами находится до десятка посторонних предметов, которые необходимо поднять. Все подводно-технические работы по графику должны завершиться к концу июля, после этого начнутся непосредственно дноуглубительные работы.

Отметим, сейчас проводятся конкурсные процедуры на определение подрядчика на производство работ по выемке и дальнейшей утилизации донного грунта, которые должны быть полностью завершены в сентябре.

В данный момент Росприроднадзор завершил согласование, а Росрыболовство одобрило проектную документацию на проведение дноуглубительных работ у грузопассажирских причалов № 1 и № 2 напротив Морского вокзала Владивостока. Перед тем, как начать непосредственные дноуглубительные работы, специалистам необходимо поднять все посторонние предметы, которые могут помешать выемке грунта со дна.

Напомним, дноуглубительные работы проведут у причалов напротив Морского вокзала, чтобы Владивосток смог принимать у себя крупные лайнеры. Один из самых крупных круизных операторов мира Royal Caribbean Cruises рассматривает возможность развития глобального бизнеса в Приморье. Компания намерена запустить новую круизные линию, одним из портов захода которой станет Владивосток. Планируется, что первый визит крупнотоннажников в регион состоится в сентябре 2019 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]