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Более 500 кг рыбопродукции без документов изъято из одного из магазинов Владивостока

Более 500 кг рыбопродукции без документов изъято из одного из магазинов Владивостока

Фото: CustomsForum.ru

Более 500 килограммов сомнительных рыбо- и морепродукции  было изъято в торговом павильоне на улице Бородинской во Владивостоке. Продукция  хранилась и продавалась без маркировки изготовителя и сопроводительных документов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Сотрудники полиции выявили хранение и реализацию рыбо- и морепродукции с нарушением требований технических регламентов реализации и хранения продукции животного происхождения. Так, в торговом павильоне икра лососевых рыб (2,7 кг), мясо краба (20,8 кг), филе морского гребешка (3 кг), корюшка вяленая  (528 кг) реализовывалась без сопроводительных документов и маркировки изготовителя, позволяющей определить происхождение продукции, дату выработки и окончание срока хранения.  

Должностными лицами Управления в отношении владельца продукции возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

Сомнительная продукция  изъята из оборота.

 

 

 

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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