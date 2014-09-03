Более 500 кг рыбопродукции без документов изъято из одного из магазинов Владивостока

Более 500 килограммов сомнительных рыбо- и морепродукции было изъято в торговом павильоне на улице Бородинской во Владивостоке. Продукция хранилась и продавалась без маркировки изготовителя и сопроводительных документов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Сотрудники полиции выявили хранение и реализацию рыбо- и морепродукции с нарушением требований технических регламентов реализации и хранения продукции животного происхождения. Так, в торговом павильоне икра лососевых рыб (2,7 кг), мясо краба (20,8 кг), филе морского гребешка (3 кг), корюшка вяленая (528 кг) реализовывалась без сопроводительных документов и маркировки изготовителя, позволяющей определить происхождение продукции, дату выработки и окончание срока хранения.

Должностными лицами Управления в отношении владельца продукции возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

Сомнительная продукция изъята из оборота.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]