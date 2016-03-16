Во Владивостоке ищут водителя, скрывшегося с места ДТП
25 июля в период времени с 06.30 до 19.30 в районе дома № 25 по улице Тобольская произошло ДТП, водитель которого скрылся с места происшествия. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Водитель, управляя неустановленным транспортным средством, при движении по придомовой территории совершил столкновение с припаркованной автомашиной Дайхатсу Мира. С места происшествия нарушитель скрылся.
В результате происшествия автомобиль Дайхатсу Мира получил механические повреждения деталей кузова: царапины лакокрасочного покрытия на правой стороне заднего бампера.
Очевидцам ДТП, владеющим какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, имеющим запись видеорегистратора, полиция предлагает обращаться по телефонам ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку 8(423)2-490-856, 8(423)2-490-921, 8(423)2-99-46-45.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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