«Приморью — 80! Наша история»: Память о Хасанских событиях

80 лет назад советские войска отстояли сопки Безымянную и Заозерную в сражении с японскими гарнизонами. Накануне юбилейных памятных мероприятий мы вместе с участники военно-патриотического клуба из Славянки и пограничниками посетили эти места, прошли по склонам легендарных сопок, где до сих пор сохранились следы от японских окопов, и поднялись на вершину Заозерной к обелиску, на месте которого 80 лет назад бойцы Красной армии установили красное знамя.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]