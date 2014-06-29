«Приморью — 80! Наша история»: Память о Хасанских событиях
80 лет назад советские войска отстояли сопки Безымянную и Заозерную в сражении с японскими гарнизонами. Накануне юбилейных памятных мероприятий мы вместе с участники военно-патриотического клуба из Славянки и пограничниками посетили эти места, прошли по склонам легендарных сопок, где до сих пор сохранились следы от японских окопов, и поднялись на вершину Заозерной к обелиску, на месте которого 80 лет назад бойцы Красной армии установили красное знамя.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
27.07.2018 К памятным мероприятиям на Хасане благоустраивают захоронения на местах боев
-
07.10.2017 "Образование Приморья. Точки роста": Интервью с руководителем Владивостокого военно-патриотического клуба "Юный патриот" Галиной Киселевой.
-
12.08.2016 Во Владивостоке вновь вспоминают Хасанские события
-
01.09.2015 Приморские ветераны рассказали китайским студентам о войне
-
11.08.2015 Память о Хасанских событиях почтили в Приморье
-
29.06.2014 В Приморье поисковики подняли останки командира Красной Армии
Добавить комментарий