На Морском салоне обсудили развитие водного транспорта в эпоху новых технологий
Международный дальневосточный морской салон начал свою работу. Участники из более чем десяти стран уже успели провести ряд важных совещаний и встреч, работать они начали еще утром. В Синем зале завершилось ключевое событие всего салона — это пленарное заседание, на котором его участники обсудили развитие водного транспорта в наступившую эпоху цифровизации и новых технологий. Эта тема как никогда актуальна, ведь сейчас цифровые технологии применяются на всех этапах — от судостроения до навигации. Среди ключевых участников встречи глава Приморского края Андрей Тарасенко, заместитель председателя правительства России Юрий Борисов, командующий Тихоокеанским флотов адмирал Сергей Авакянц, а также представители минпромторга, объединенной судостроительной корпорации и ведущей ресурсодобывающей компании нашей страны. Модератором встречи выступила ведущая и заместитель руководителя Службы информации телевидения и радио ГТРК «Владивосток» Татьяна Бережная.
Пленарное совещание прошло очень продуктивно. Андрей Тарасенко подчеркнул, что выбор Владивостока для проведения Морского салона более чем обоснован, ведь именно в Приморском крае создаётся самое крупное в стране судостроительное предприятие. В свою очередь Юрий Борисов отметил, что кроме этого сейчас на Дальнем Востоке очень важно развивать приборостроение, чтобы комплектовать построенные здесь у нас суда и не зависеть от иностранных поставщиков.
Все участники встречи особо отметили целесообразность и полезность проведения Морского салона в Приморском крае и заверили, что теперь он будет проходить ежегодно.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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