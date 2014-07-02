Ребенок-гигант родился в Приморье (фото)

Мальчик весом 5860 граммов и ростом 62 сантиметра появился на свет в родильном доме Находки во вторник, 24 июля. Приморского богатыря назвали Тимуром.

Родителям малыша по 35 лет, семья живет в поселке Врангель, это второй ребенок в семье.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, Тимур появился на свет в результате плановой операции «кесарево сечение». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Сейчас мама малыша Анастасия и сам ребенок чувствуют себя хорошо. Хотя некоторое время, после появления на свет, мальчик находился на интенсивном наблюдении в отдельной палате. Мы наблюдали за его динамикой», – сообщили в роддоме Находки.

Врачи не припомнят такого богатыря за все 30 лет работы медучреждения.

«Дети, вес которых выходит за средние границы, как правило, рождаются абсолютно здоровыми. Но в некоторых случаях избыточный вес у новорожденного может быть симптомом нарушений, которые требуют внимания и контроля врачей. Поэтому такие дети подлежат дополнительному осмотру невролога, эндокринолога и врачей других специальностей. Нашего богатыря наблюдают врачи-неонатологи, в роддоме проведено необходимое обследование. Отклонений от нормы нет», – сообщила заместитель главного врача Находкинской городской больницы по родовспоможению и детству Нина Кочергина.

Молодая мама Анастасия признается, что прекрасно перенесла беременность, причем во второй половине значительно ограничивала себя в еде.

«За день до родов на УЗИ говорили, что вес ребенка чуть больше четырех килограммов. И теперь я сама в шоке от того, что родила такого крупного парня. Все ползунки, распашонки и подгузники, что готовили заранее, ему малы. Родственники тоже не верят, все хотят поскорее увидеть Тимура своими глазами. Главное – папа преисполнен гордости», – говорит Анастасия.

Слова мамы подтверждает и заведующая стационаром родильного дома Анна Панфилова.

«Беременность была доношенная, акушеры-гинекологи “ставили” крупного ребенка, но такой вес стал для всех нас сюрпризом. Это настоящий рекорд и для нашего медучреждения, да и для всего края», ­– говорит врач.

Специалисты отмечают, что крупные дети (больше 4 килограммов) рождаются в 10% случаях. А гиганты – значительно реже. Три года назад в Находке родился ребенок весом в 5300 граммов. Одним из недавних ярких случаев появления ребенка-богатыря в Приморье стала история рождения девочки в роддоме №1 Владивостока. Вес малышки на момент рождения – 5580 граммов, рост – 61 сантиметр, что значительно превышало средние антропометрические показатели у новорожденных.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]