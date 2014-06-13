Атомный подводный крейсер «Омск» получил новую жизнь… в Южной Лифляндии. Героическую подлодку в честь Дня военно-морского флота пишет приморский художник Владимир Васильев. О том, где находится сейчас реальный персонаж его морского холста, и почему живописец часто вспоминает город Омск.

В мастерской у Васильева — морская прохлада: не зря он пишет марины — пейзажи с лазурными брызгами, солнцем, пронзающим солёную волну. И корабли — много лет он, будучи профессиональным художником, трудился еще и оформителем рыболовецкого колхоза «Новый мир», а в юности — на заводе «Звезда» с натуры писал подводные лодки.

Владимир Васильев, член Союза художников РФ: «Я написал все проекты, которые существуют на вооружении, и существовали...»

У каждой подлодки свои очертания. Это атомоход «Омск» проекта «Антей» — героический К-186, в 1994-м году проделавший 4 тысячи миль подо льдом Северного Ледовитого океана за 15 суток, от мурманской губы Западная Лица до Чукотского моря и базы ВМФ на Камчатке. Теперь на ремонте в Большом Камне. А пейзаж Васильева — ежегодная творческая акция. За годы он более ста подлодок написал.

- А с Омском у меня еще и родственные связи, с городом. Там живет мой сын — главный дирижер симфонического оркестра.

Васильевы — прирожденные творцы, художники, дизайнеры, музыканты. У них и крошка пёс получил удивительное имя — Вальс.

И гигантская балалайка появилась на дачном газоне совсем не случайно. Младшие Васильевы мечтали о собственном штабе.

Владимир Васильев, член Союза художников РФ: «И вот внук предложил балалайку. Семья музыкальная, жена играет на народных инструментах».

А Вальс, естественно, поет. Дом, наполненный ароматами леса — тоже васильевских творческих рук большое, на четыре года — дело. Сосна, маньчжурский ясень, акация — не спиленные, найденные, угаданные в дровяных блоках. Панели — срезы старых слив, яблонь, груш. Ствол боярышника, место которого, в дачном саду заняла мастерская резчика.

Владимир Васильев, член Союза художников РФ: «Я все переживал, ну, как же, она же сгниет, а когда стал делать столешницу, угол мне нужно было как-то организовать для ложек-поварешек, и я вспомнил про эту вот коряжку, про эту боярку».

Очередной шедевр для дома, для семьи, друзей — военных моряков и заводчан ремонтных стапелей «Звезды» этот стол.

Владимир Васильев, член Союза художников РФ: «Жалко стало кусок дерева, липу соседи спилили, она им мешала. Когда я приехал, они её уже на чурки попилили, на дрова, остались кусочки».

За дедом тянутся внуки: к дереву точно — ведь слегка притупился инструмент. И к мольберту. Эту акварель с морским сюжетом, один в один «Омск» на боевом дежурстве» младший Васильев пока не закончил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]