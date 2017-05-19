На следующей неделе в Приморье будет дождливо и жарко

Первый рабочий день на большей части края обещает быть солнечным. Небольшие дожди возможны только на северо-востоке. Температура воздуха ночью +14…+21 °С, днем +24…+33 °С. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В дальнейшем синоптическая ситуация изменится. Фронтальные разделы будут смещаться над территорией края и вызовут в большинстве районов кратковременные дожди различной интенсивности, станет прохладнее. В середине недели погода вновь начнет улучшаться. Температурный фон снова повысится.

Во Владивостоке в начале недели осадков не ожидается. Ночная температура в пределах +18…+21 °С, дневная +27…+30 °С.

Во вторник, с вероятностью около 50 %, возможен небольшой дождь. В дальнейшем без осадков. Вернется жара.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]