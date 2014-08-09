Скандал вокруг катамаранов в Спортивной гавани разгорается во Владивостоке

Двадцать два катамарана и три шлюпки в районе дома №1в по улице Адмирала Фокина вошли в список выявленных самовольно установленных объектов, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт администрации Владивостока. Судя по всему, речь идет о плавсредствах, которые сдаются в аренду в Спортивной гавани. Они объявлены вне закона.

Примечательно, что катамараны и шлюпки сдают в аренду уже несколько лет, однако, судя по всему, этот бизнес в ближайшее время будет приостановлен — как и работа киосков, которые ранее демонтировали на набережной Спортивной гавани.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]