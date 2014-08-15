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Вчера, 22:42
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Путин сделал важное заявление о судьбе доллара в РФ

Путин сделал важное заявление о судьбе доллара в РФ

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что РФ не отказывается от использования доллара. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия-24».

«Россия не отказывается от доллара. Доллар — это универсальная резервная валюта. Более или менее на это может претендовать евро, но и то не в полном объеме», — сказал Путин.

Президент отметил, что Россия прекрасно отдает себе отчет в том, что из себя доллар представляет сегодня.

«Повторяю: мы не собираемся делать никаких резких движений, не собираемся никак отказываться от доллара. Мы применяли его и будем применять — настолько, насколько финансовые власти Соединенных Штатов не будут препятствовать использованию доллара в расчетах», — подчеркнул Путин.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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