Путин сделал важное заявление о судьбе доллара в РФ
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что РФ не отказывается от использования доллара. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия-24».
«Россия не отказывается от доллара. Доллар — это универсальная резервная валюта. Более или менее на это может претендовать евро, но и то не в полном объеме», — сказал Путин.
Президент отметил, что Россия прекрасно отдает себе отчет в том, что из себя доллар представляет сегодня.
«Повторяю: мы не собираемся делать никаких резких движений, не собираемся никак отказываться от доллара. Мы применяли его и будем применять — настолько, насколько финансовые власти Соединенных Штатов не будут препятствовать использованию доллара в расчетах», — подчеркнул Путин.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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