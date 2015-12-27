В порту Владивосток столкнулись сейнер и транспортный рефрижератор
В порту Владивосток, в проливе Босфор Восточный в 21:20 26 июля 2018 года произошло столкновение «МРС-295» (судовладелец ИП Ермачкова, порт регистрации Владивосток) и ПТР «Лучистый» (судовладелец ООО «Преображенская База Тралового флота», порт регистрации Находка). "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт ИАА «ПортНьюс».
По имеющимся в распоряжении агентства данным Спасательно-координационного центра Росморречфлота, жертв и пострадавших нет, загрязнения окружающей среды нет. Повреждения уточняются.
«МРС-295» ошвартован в бухте Диомид у причала ДРП.
ПТР «Лучистый» встал на якорь в точке №8 внутреннего рейда порта Владивосток для дальнейшего разбирательства.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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