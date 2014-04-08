Сразу два байкера сделали "сальто-мортале" во Владивостоке
Во Владивостоке в микрорайоне Снеговая Падь двое мотоциклистов врезались в легковой автомобиль.
В результате байкеры «перелетели» через кузов легковушки и оказались на асфальте, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на prim.news.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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