Сразу два байкера сделали "сальто-мортале" во Владивостоке

Во Владивостоке в микрорайоне Снеговая Падь двое мотоциклистов врезались в легковой автомобиль.

В результате байкеры «перелетели» через кузов легковушки и оказались на асфальте, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на prim.news.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]