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Движение транспорта на юге Приморья восстановлено (видео)

Движение транспорта на юге Приморья восстановлено (видео)

Проезд по дороге Молчановка–Сергеевка в Партизанском районе Приморья восстановлен в субботу, 28 июля. Сотрудники Примавтодора продолжают отсыпку полотна до нормативного состояния. За ночь был восстановлен проезд по одной полосе для всех видов транспорта. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на @primavtodor.

«В настоящий момент на месте размыва продолжают работать экскаватор, грейдер и самосвалы. Ведем отсыпку второй полосы, доводим дорогу до нормативного состояния», – сообщили в Примавтодоре.

Cейчас силы Примавтодора брошены на дорогу Лазо-Ольга-Кавалерово, где на 91 километре размыло одну полосу. Проезд на этом участке есть.
Напомним, проезд по дороге Молчановка–Сергеевка размыло накануне вечером, 27 июля, в результате ливневых осадков. 


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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