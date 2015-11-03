Как спастись от жары?

В Приморье – жара. Такая погода, да еще при повышенной влажности, – сильный стресс для организма. Особенно это опасно для беременных женщин, пожилых людей, маленьких детей, а также тех, кто страдает артериальной гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Приморского края Ольга Механцева рассказала в интервью на сайте primorsky.ru о том, как свести риски теплового удара к минимуму, чем питаться, чтобы хорошо себя чувствовать в жару, а также дала другие советы, которые помогут пережить летнюю духоту с минимальным риском для здоровья.

– Ольга Дмитриевна, самый действенный способ избежать перегрева организма – не выходить из дома?

– Это так. В те дни, когда термометры показывают не менее 25°C, нужно реже бывать на улице. Если есть возможность, не выходите на улицу в пиковые часы жаркого дня. Прогулки с детьми или выгул собак лучше запланировать на часы, когда жары еще нет или она пошла на убыль. Как правило, это время до 10.00 и после 16.00. А вот если погода очень жаркая – температура поднимается до 30°C и выше, то прогулки лучше совершать до 9.00 и после 19.00-20.00.

– Но ведь людям необходимо не только гулять, но и ходить на работу…

– Люди, чей рабочий день начинается в 8.00-09.00, еще успевают застать утреннюю прохладу. Однако если день ожидается жарким, рекомендуем выйти из дома раньше обычного графика, чтобы добираться до работы было комфортнее.

Тем, кто вынужден оказаться на улице после 10.00, можно посоветовать держаться в тени и идти не спеша. Обязательно возьмите с собой питьевую воду и не пренебрегайте головными уборами. Носите с собой влажные салфетки с нейтральным запахом, чтобы освежить лицо или протереть руки после поездки в общественном транспорте. На вечерний путь из офиса домой также запаситесь питьевой водой, проделайте его по возможности в неспешном темпе.

А вот в часы вечерней прохлады старайтесь не сокращать физическую активность. Малоподвижный образ жизни в жаркую погоду может спровоцировать обострение гипертонии, повысить риск тромбозов. Поэтому вечерние прогулки при комфортной температуре будут полезны.

– Как лучше одеваться в жару? Почему синтетика под запретом?

– При выборе одежды внимание стоит остановить на свободных вещах из натуральных тканей, хорошо пропускающих воздух. Одежда из синтетических тканей не будет обеспечивать доступ воздуха к коже, что может привести к перегреванию. Во избежание ожогов кожи не надевайте излишне открытую одежду и пользуйтесь солнцезащитными средствами. И не стесняйтесь головных уборов!

– Некоторые, спасаются от жары с помощью кондиционеров, не открывают окна в квартирах и офисах. Это правильно?

– Да, находясь в помещении, лучше не открывать окна и балконные двери. Так вы сможете ограничить доступ перегретого воздуха с улицы и сохранить в квартире комфортную температуру.

Не злоупотребляйте кондиционером! Включение его на слишком низкие температуры может привести и к тепловому шоку. А если вам все же придется выйти на улицу в жаркие часы, и к простуде, а порой и к пневмонии. Намного полезнее в течение дня несколько раз принимать прохладный душ.

– Насколько влияет питание на наше самочувствие в жару?

– В жаркую пору для сохранения хорошего самочувствия стоит пересмотреть и свой рацион. Исключите потребление алкоголя, острой, жареной, жирной или копченой пищи, сладких газированных напитков. Чтобы избежать обезвоживания организма, пейте больше простой питьевой воды или воды с добавлением лимона, мяты, ешьте больше овощей и фруктов.

Если вы все же почувствовали слабость, головную боль, головокружение, тошноту, озноб, нужно обратиться за медицинской помощью. Вполне возможно, эти симптомы свидетельствуют о тепловом ударе, который опасен для здоровья, а порой и для жизни.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]