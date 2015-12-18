Новости Общество Экономика Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:00
1 1

Инстаграм-"эксперты" спорят на сколько денег "попала" виновница ДТП в Уссурийске (фото)

Инстаграм-

В Уссурийске произошло дорожно-транcпортное происшествие с участием автомобилей Honda и Mercedes, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на со ссылкой @Экипажи ДПС».

По данным паблика, на улице Некрасова, 163 женщина-водитель за рулем автомобиля марки Honda выезжала со второстепенной дороги и не пропустила двигающийся по главной дороге автомобиль Mercedes. Оба транспортных средства получили существенные механические повреждения. Пострадавших в происшествии нет.

Сумму ущерба от этого ДТП еще только предстоит выяснить экспертам-оценщикам. Однако в комментариях к заметки некоторые подписчики уже пишут о том, что водительница Honda "попала на огромные бабки". Другие возражают, что Mercedes Mercedesу рознь и на самом деле попавший в аварию немецкий автомобиль можно купить на "Зеленке" не дороже обычной японской иномарки.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Комментариев: 1

  • 33333 / Сегодня, 16:36
    № 1  
     

    Купить может его и можно не дороже японской иномарки, но вот восстанавливать его придется по мерседесовским расценкам.

    [ Цитировать ]







    • Школа телевидения

    В объективе: дети

    Школьное радио







    Детские Вести

    Отдых у моря