Инстаграм-"эксперты" спорят на сколько денег "попала" виновница ДТП в Уссурийске (фото)
В Уссурийске произошло дорожно-транcпортное происшествие с участием автомобилей Honda и Mercedes, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на со ссылкой @Экипажи ДПС».
По данным паблика, на улице Некрасова, 163 женщина-водитель за рулем автомобиля марки Honda выезжала со второстепенной дороги и не пропустила двигающийся по главной дороге автомобиль Mercedes. Оба транспортных средства получили существенные механические повреждения. Пострадавших в происшествии нет.
Сумму ущерба от этого ДТП еще только предстоит выяснить экспертам-оценщикам. Однако в комментариях к заметки некоторые подписчики уже пишут о том, что водительница Honda "попала на огромные бабки". Другие возражают, что Mercedes Mercedesу рознь и на самом деле попавший в аварию немецкий автомобиль можно купить на "Зеленке" не дороже обычной японской иномарки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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