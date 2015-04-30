Средняя зарплата во Владивостоке составила почти 55 тысяч рублей (опрос)
Средняя начисленная заработная плата одного работающего в организациях города Владивосток (без субъектов малого предпринимательства) в январе-мае, по предварительным данным, составила 54.8 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 12.1%, а ее реальный размер увеличился на 10%. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт Примкрайстат.
Наиболее высокий уровень заработной платы отмечен в организациях: рыболовства, производства автотранспортных средств, производства пара и горячей воды, электроэнергии, в исследовании конъюнктуры рынка и изучении общественного мнения, в финансовой и страховой деятельности.
Просроченная задолженность по выплате средств на заработную плату работникам в организациях города (без субъектов малого предпринимательства) наблюдаемых видов экономической деятельности уменьшилась и на 1 июля 2018 года составила в сумме 383.4 млн. рублей (на 01 июля 2017 года – 430.1 млн. рублей). Вся сумма задолженности сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций для расчетов с работниками.
Численность работников, перед которыми организации имели задолженность по заработной плате, составила 1365 человек. В среднем в расчете на одного работника задолженность составила 280.9 тыс. рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
14.11.2016 Средняя зарплата в Приморье выросла до 35 тысяч рублей-Приморскстат
-
16.11.2015 Средняя зарплата в Приморье в сентябре составила более 32 тысяч рублей
-
27.10.2015 Долги по зарплате в Приморье на предприятиях составляют почти 254 млн рублей - Приморскстат
-
02.06.2015 Средняя зарплата во Владивостоке в мае составила 40 000 рублей -сайте hh.ru
-
19.05.2015 Средняя зарплата во Владивостоке составляет почти 42 тысячи рублей
-
30.04.2015 В Приморье растут среднедушевые доходы населения
Добавить комментарий