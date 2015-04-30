Средняя зарплата во Владивостоке составила почти 55 тысяч рублей (опрос)

Средняя начисленная заработная плата одного работающего в организациях города Владивосток (без субъектов малого предпринимательства) в январе-мае, по предварительным данным, составила 54.8 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 12.1%, а ее реальный размер увеличился на 10%. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт Примкрайстат.

Наиболее высокий уровень заработной платы отмечен в организациях: рыболовства, производства автотранспортных средств, производства пара и горячей воды, электроэнергии, в исследовании конъюнктуры рынка и изучении общественного мнения, в финансовой и страховой деятельности.

Просроченная задолженность по выплате средств на заработную плату работникам в организациях города (без субъектов малого предпринимательства) наблюдаемых видов экономической деятельности уменьшилась и на 1 июля 2018 года составила в сумме 383.4 млн. рублей (на 01 июля 2017 года – 430.1 млн. рублей). Вся сумма задолженности сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций для расчетов с работниками.

Численность работников, перед которыми организации имели задолженность по заработной плате, составила 1365 человек. В среднем в расчете на одного работника задолженность составила 280.9 тыс. рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]