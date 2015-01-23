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Во Владивостоке резко сократилась уличная преступность

Во Владивостоке резко сократилась уличная преступность

По данным Управления МВД России Приморского края, в I полугодии 2018 года во Владивостоке зарегистрировано 4.9 тыс. преступлений, что на 10% меньше, чем в I полугодии 2017 года. "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примкрайстата.

Из общего числа зарегистрированных преступлений 2178 окончены расследованием (в 2017 – 2234). Совершено 352 преступления против личности (больше на 7%, чем 2017).

Из общего числа зарегистрированных преступлений - 1271 преступление совершенно в общественных местах (на 23% меньше, чем в I полугодии 2017 года), в том числе на улицах 779 преступлений (в 2017 – 1021). Самым распространенным преступлением остаются кражи (27% всех преступлений), их число уменьшилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Правоохранительными органами выявлены 1.9 тыс. человек, совершивших преступления. К уголовной ответственности привлечено 1626 человек, их них без постоянного источника дохода 1153 человек (в 2017 – 1220). Раскрываемость преступлений составила 49% (2017 – 45%).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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