Во Владивостоке резко сократилась уличная преступность
По данным Управления МВД России Приморского края, в I полугодии 2018 года во Владивостоке зарегистрировано 4.9 тыс. преступлений, что на 10% меньше, чем в I полугодии 2017 года. "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примкрайстата.
Из общего числа зарегистрированных преступлений 2178 окончены расследованием (в 2017 – 2234). Совершено 352 преступления против личности (больше на 7%, чем 2017).
Из общего числа зарегистрированных преступлений - 1271 преступление совершенно в общественных местах (на 23% меньше, чем в I полугодии 2017 года), в том числе на улицах 779 преступлений (в 2017 – 1021). Самым распространенным преступлением остаются кражи (27% всех преступлений), их число уменьшилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Правоохранительными органами выявлены 1.9 тыс. человек, совершивших преступления. К уголовной ответственности привлечено 1626 человек, их них без постоянного источника дохода 1153 человек (в 2017 – 1220). Раскрываемость преступлений составила 49% (2017 – 45%).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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