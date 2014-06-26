"Русский крест" вырос во Владивостоке до 16%
За I полугодие текущего года во Владивостокском городском округе родился 3081 ребенок (на 0.6% меньше, чем за I полугодие 2017 года), умерло 3573 человека (на 2.3% больше), сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примкрайстат.
Показатель младенческой смертности составил – 3.1 умерших малышей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся. Число умерших превысило число родившихся на 16%.
В органах ЗАГС с начала года зарегистрирован 1741 брак (меньше чем за I полугодие 2017 года на 3.3%) и 1406 разводов (на 5.4% больше). На 1000 заключенных браков пришелся 808 разводов (в I полугодии 2017 – 741).
«Ру́сский крест» — явление ежегодного превышения количества умерших над количеством родившихся.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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