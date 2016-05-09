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Девушка из Владивостока снялась в голливудском триллере (видео)

27 июля в мировой прокат вышел фильм Мэтти Беккермана "Сообщество" (The Row), в котором снялась певица и актриса из Владивостока Натали Юра. 

Триллер (см.видео) рассказывает о жестоких ритуалах приема в закрытое студенческое объединение — "сестринство" — в одном из отдаленных американских кампусов.
"Картина будет интересна той зрительской аудитории, на которую она рассчитана — молодежной. Все атрибуты сегодняшнего дня в фильме присутствуют — блогеры, инстраграмеры, приложения для знакомств, на основе всего этого придумали захватывающий детективный сюжет", — рассказала РИА Новости владивостокская актриса.
"Добро пожаловать, леди", — такими словами приглашает героиня Натали Юры первокурсниц к испытаниям, заканчивающимся гибелью для претенденток. Расследованием трагических обстоятельств занимается детектив, которого сыграл актер и многократный чемпион мира в смешанных единоборствах Рэнди Кутюр.
По словам актрисы, это не первая ее работа с Кутюром, приключенческий триллер "Witch hunter (Охотник за ведьмами) с их участием появится на экранах в следующем году.

Как сообщали ранее "Вести Приморье", в Голливуде у Натали Юра уже есть работы в фильмах с участием  Дольфа Лундгрена, Брюса Вилиса. В России Натали Юра дебютировала в драме Юрия Грымова «Три сестры» по одноименной пьесе Антона Чехова, которая была представлена зрителям Приморья в  сентябе прошлого года на кинофестивале "Меридианы Тихого".

А начинала Натали свою карьеру в 12 лет, став лауреатом детского конкурса "Пирамида", который проходил на Приморской ВГТРК.
В Нью-Йорке девушка попала в поле зрения известного кинопродюсера и арт-менеджера Мартина Брегмана. Благодаря его рекомендациям, Наталья смогла получить стипендию в нью-йоркской школе актерского мастерства Lee Strasberg Theatre and Film Institute.
В 2013 году композиция Scream for Love в ее исполнении вошла в десятку самых популярных песен американского хит-парада журнала Billboard в жанре клубной и танцевальной музыки, заняв девятую позицию.



 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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