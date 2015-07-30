Уличные термометры "сходят с ума" от жары (фото)
Аномальная жара, которая установилась в последние дни по всей территории Приморского края, заставляет электронные устройства уличных термометров "публиковать" цифры, которые никогда не появлялись на этих табло.
29 июля в соцсетях появилась фотография, сделанная на железнодорожной станции Угольная в пригороде Владивостока. Показания термометра на здании вокзала застыли там на отметки +50 градусов, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на facebook.com/r.vakulik.
Ранее инстаграм-паблик АрсеньевТВ разместил фото, на котором "заоконный" термометр в центральном Приморье показывал +53 градуса. Судя по геотитрам, фотография была размещена в 16 часов 23 июля (см. фото 2).
Согласно официальным данным сайта Примгидромета, по состоянию на 15.00 29 июля сама высокая температура на территории Приморья зафиксирована в Спасске-Дальнем +33,1 (см. фото 3).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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