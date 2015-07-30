Новости Общество Интересно

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:26
  0

Уличные термометры "сходят с ума" от жары (фото)

Уличные термометры

Аномальная жара, которая установилась в последние дни по всей территории Приморского края, заставляет электронные устройства уличных термометров "публиковать" цифры, которые никогда не появлялись на этих табло.

29 июля в соцсетях появилась фотография, сделанная на железнодорожной станции Угольная в пригороде Владивостока. Показания термометра на здании вокзала застыли там на отметки +50 градусов, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на facebook.com/r.vakulik.

Ранее инстаграм-паблик АрсеньевТВ разместил фото, на котором "заоконный" термометр в центральном Приморье показывал +53 градуса. Судя по геотитрам, фотография была размещена в 16 часов 23 июля (см. фото 2).

Согласно официальным данным сайта Примгидромета, по состоянию на 15.00 29 июля сама высокая температура на территории Приморья зафиксирована в Спасске-Дальнем +33,1 (см. фото 3).

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря