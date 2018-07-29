Пьяный водитель таранил ценовое табло АЗС (фото)

Необычное ДТП произошло 29 июля в пригороде Владивостока перед Седанкинским спуском, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @Экипажи ДПС. Автомобиль врезался в табло местной автозапаравочной станции.

"Пьяный водитель Toyota Corona Premio выразил акция несогласия с ценами на бензин и протаранил ценовое табло АЗС", - прокомментировали очевидцы фото этого автопроисшествия.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]