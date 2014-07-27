Микрорайон Владивостока останется без холодной воды (список адресов)

30 июля с 09:00 по 15:00 в Первореченском районе Владивостока без холодного водоснабжения останутся жильцы четырех улиц города, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru/off.

Список адресов:

Завойко ул. 2, 4, 6

Колесника ул. 5, 6, 7, 9, 11

Фирсова ул. 2, 2А, 4, 4А, 6, 8, 8А, 8Б

Южно-Уральская ул. 4

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]