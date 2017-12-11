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Дома в четырех районах Владивостока будут обесточены (список адресов)

Дома в четырех районах Владивостока будут обесточены (список адресов)

30 июля с 09:00 по 17:00 в связи с лановыми работами по ремонту и диагностике электросетей без электроснабжения останутся дома на 13 улицах Владивостока. 

"Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru приводит подомовой список отключаемых адресов:

Ленинский район (5)

Рабочая 13-я ул. 12
Тунгусская ул. 44, 46, 48, 50

Первомайский район (3)

Гризодубовой ул. 5А, 7
Поселковая 1-я ул. 23

Первореченский район (1)

100-летия Владивостока пр-кт 54А

Советский район (48)

Анютинская ул. 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30
Восточный пр-кт 21, 25Б, 30, 34
Елецкая ул. 1А
Земляничная ул. 15, 17, 19А
Лермонтова ул. 34, 36
Минская ул. 10, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 2
Путятинская ул. 22, 26, 27, 29, 30, 33, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 25, 35
Семирадского ул. 22, 24, 26, 30Б

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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