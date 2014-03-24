Новости Спорт

QR Код этой страницы
Сегодня, 20:12
  0

«Луч» на домашнем поле обыграл «Зенит-2»

«Луч» на домашнем поле обыграл «Зенит-2»

Владивостокский «Луч» в воскресенье, 29 июля, на домашнем поле стадиона "Динамо" принимал  «Зенит-2» из Санкт-Петербурга в матче 3-го тура ОЛИМП-Первенства ФНЛ. Игра закончилось победой хозяев – 1:0.

После первых двух туров в этом сезоне «Луч» и «Зенит-2» занимали в турнирной таблице 17 и 16 места соответственно. Ранее команда из Санкт-Петербурга еще ни разу не проигрывала во Владивостоке – все три из сыгранных поединков завершились вничью.

В предыдущих первых матчах ОЛИМП-Первенства ФНЛ приморский клуб потерпел два поражения подряд, уступив «Химкам» из Московской области и «Ротору» из Волгограда.

Единственный гол сегодняшнего матча на десятой минуте забил футболист «Луча» Руслан Гордиенко.

"Луч" вышел на 13 место в турнирной таблице и 4 августа "Луч" будет принимать во Владивостоке куалининградскую "Балтику".

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря