«Луч» на домашнем поле обыграл «Зенит-2»

Владивостокский «Луч» в воскресенье, 29 июля, на домашнем поле стадиона "Динамо" принимал «Зенит-2» из Санкт-Петербурга в матче 3-го тура ОЛИМП-Первенства ФНЛ. Игра закончилось победой хозяев – 1:0.



После первых двух туров в этом сезоне «Луч» и «Зенит-2» занимали в турнирной таблице 17 и 16 места соответственно. Ранее команда из Санкт-Петербурга еще ни разу не проигрывала во Владивостоке – все три из сыгранных поединков завершились вничью.

В предыдущих первых матчах ОЛИМП-Первенства ФНЛ приморский клуб потерпел два поражения подряд, уступив «Химкам» из Московской области и «Ротору» из Волгограда.

Единственный гол сегодняшнего матча на десятой минуте забил футболист «Луча» Руслан Гордиенко.

"Луч" вышел на 13 место в турнирной таблице и 4 августа "Луч" будет принимать во Владивостоке куалининградскую "Балтику".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]