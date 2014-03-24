«Луч» на домашнем поле обыграл «Зенит-2»
Владивостокский «Луч» в воскресенье, 29 июля, на домашнем поле стадиона "Динамо" принимал «Зенит-2» из Санкт-Петербурга в матче 3-го тура ОЛИМП-Первенства ФНЛ. Игра закончилось победой хозяев – 1:0.
После первых двух туров в этом сезоне «Луч» и «Зенит-2» занимали в турнирной таблице 17 и 16 места соответственно. Ранее команда из Санкт-Петербурга еще ни разу не проигрывала во Владивостоке – все три из сыгранных поединков завершились вничью.
В предыдущих первых матчах ОЛИМП-Первенства ФНЛ приморский клуб потерпел два поражения подряд, уступив «Химкам» из Московской области и «Ротору» из Волгограда.
Единственный гол сегодняшнего матча на десятой минуте забил футболист «Луча» Руслан Гордиенко.
"Луч" вышел на 13 место в турнирной таблице и 4 августа "Луч" будет принимать во Владивостоке куалининградскую "Балтику".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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