Приморские врачи не выдерживают напора "понаехавших" туристов

Здравоохранение Хасанского района Приморья, рассчитанное на население от 30 до 31 тысячи человек, в летние месяцы вынуждено обслуживать в семь раз больше людей, чем население самого района. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на медицинский портал Приморского края.

Службе скорой помощи приходится работать в сверхнапряженном режиме. В это время с туристами происходит множество различных казусов – от укусов медуз и змей, солнечных и тепловых ударов, отравлений морепродуктами, сердечных приступов и инсультов, до получения порой тяжелейших травм во время катания на водных аттракционах и каких-то криминальных историй. И во всех этих случаях первыми на помощь приходят фельдшеры скорой помощи. Однако физические возможности этой службы небезграничны.

- В летние месяцы к нам приезжает отдыхать от 200 тысяч туристов, - поясняет главный врач КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница» Евгений Махиня. – В итоге мы имеем повышенную нагрузку на службу скорой медицинской помощи, за сезон туристы увеличивают количество вызовов примерно на четыреста. И здесь дело не только в количестве вызовов, которые наша СМП осуществляет к туристам, но особенно - в их качестве. Ведь по времени такой вызов порой равен трем-четырем в стандартном режиме повседневной деятельности. Часто это выезды в труднодоступные места, куда нужно добираться по несколько часов. Оттуда бывает сложно транспортировать пациента. А машины таких перегрузок просто не выдерживают, именно летом автопарк скорой помощи начинает «сыпаться».

Кроме того, более чем на 30% возрастает количество обращений за неотложной помощью - как в приемном покое, так и в поликлинике. Это значительное отвлечение ресурсов от повседневного оказания медицинской помощи жителям Хасанского района. Повышенную нагрузку несет на себе и стационар, за сезон в отделениях ХЦРБ увеличивается количество пациентов на 50-60 человек.



В этих условиях, считает Евгений Махиня, в летние месяцы районную медицину необходимо укреплять силами и средствами. Возможно, эту проблему нужно решать на уровне федеральной власти, ведь она существует не только в Приморье, но и в других регионах страны, где развит туризм.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]