Во Владивостоке возбуждено уголовное дело о хищениях в сфере долевого строительства
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владивостоку проведена доследственная проверка по заявлениям граждан на действия застройщика многоквартирного жилого дома на одной из улиц города. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В соответствии с заключенными договорами участия в долевом строительстве, недвижимость должна быть передана собственникам не позднее 3 квартала прошлого года. Однако до настоящего времени обязательства по завершению строительства и предоставлению квартир не выполнены.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что у компании отсутствовало разрешение уполномоченного органа на привлечение денежных средств граждан для осуществления долевого строительства и реконструкции капитального объекта.
Кроме того, у застройщика имеется задолженность перед подрядными организациями, осуществлявшими строительно-монтажные работы.
Строительство дома в настоящее время не ведется, деятельность компании приостановлена.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). На сегодняшний день по уголовному делу признаны потерпевшими 20 человек, причиненный ущерб оценен ими в сумме свыше 30 млн рублей.
Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на сбор доказательной базы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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