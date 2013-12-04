Операция «Нелегальный мигрант» выявила 960 нарушений миграционного законодательства в Приморье

В Приморье полиция повела серию профилактических рейдов по контролю над соблюдением требований миграционного законодательства, а также обеспечения миграционной стабильности и безопасности на территории края. Специалисты подразделения по вопросам миграции проверили места пребывания и проживания иностранных граждан.

Полицейские проверили 2125 мест пребывания иностранцев, из них 673 объекта временного проживания, 132 строительных площадки, 336 объекта сферы услуг и рынков, 39 - сельского хозяйства, 11 - лесной отрасли, 568 - транспортной инфраструктуры.

В ходе операции за нарушения миграционного законодательства полицейские привлекли к административной ответственности 960 иностранных граждан, в отношении 143 из них судами общей юрисдикции принято решение о привлечении к ответственности с назначением наказания в виде штрафа с выдворением в форме самостоятельного контролируемого выезда за пределы Российской Федерации.

27 иностранцев, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, помещены в Центр временного содержания. Они будут выдворены из страны принудительно.

Также выявлены факты причастности иностранных граждан к незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ. В отношении правонарушителей составлены 26 административных протоколов.

За фиктивную регистрацию иностранных граждан возбуждено 33 уголовных дела по статьям 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим наказание от штрафа в размере до 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет.

Задержаны 4 иностранных гражданина, подозреваемых в совершении преступлений, скрывающихся от органов следствия, дознания и суда и находящихся в розыске, из них трое — в федеральном.

Рейдовые мероприятия в сфере миграции продолжаются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]