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Колонок-сирота «выписался» из Центра реабилитации и реинтродукции животных

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Впервые из Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных «выписался» колонок – маленький хищник семейства куньих. Спасенный на «Земле леопарда» сирота подрос, окреп и смог благополучно вернуться домой в дикую природу. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на экологов.

Напомним, кроха, который находился на передержке в Центре реабилитации, остался без матери. Сотрудникам «Земли леопарда» его доставила неравнодушная девушка, оказавшаяся в районе нацпарка проездом. Маленького колонка она нашла на дороге. Вероятно, кроху вынесло на асфальт грязевым потоком во время дождя.

Переданный в Центр реабилитации колонок стал быстро расти. В столь юном возрасте добывать пищу самостоятельно он бы не смог, поэтому ветеринары заменили ему мать. Рацион малыша составляли дикие мыши и мясо птицы. Должный уход и правильное питание сделали свое дело, и всего за несколько недель колонок достаточно окреп для самостоятельной жизни. Будучи полностью здоровым, он благополучно вернулся в родную среду обитания.

На момент выпуска колонок уже был размером со взрослую особь. В лесу он сможет самостоятельно добывать мышей, птиц, лягушек, а также питаться остатками добычи других хищников, в том числе дальневосточного леопарда.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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