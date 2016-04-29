Колонок-сирота «выписался» из Центра реабилитации и реинтродукции животных
Впервые из Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных «выписался» колонок – маленький хищник семейства куньих. Спасенный на «Земле леопарда» сирота подрос, окреп и смог благополучно вернуться домой в дикую природу. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на экологов.
Напомним, кроха, который находился на передержке в Центре реабилитации, остался без матери. Сотрудникам «Земли леопарда» его доставила неравнодушная девушка, оказавшаяся в районе нацпарка проездом. Маленького колонка она нашла на дороге. Вероятно, кроху вынесло на асфальт грязевым потоком во время дождя.
Переданный в Центр реабилитации колонок стал быстро расти. В столь юном возрасте добывать пищу самостоятельно он бы не смог, поэтому ветеринары заменили ему мать. Рацион малыша составляли дикие мыши и мясо птицы. Должный уход и правильное питание сделали свое дело, и всего за несколько недель колонок достаточно окреп для самостоятельной жизни. Будучи полностью здоровым, он благополучно вернулся в родную среду обитания.
На момент выпуска колонок уже был размером со взрослую особь. В лесу он сможет самостоятельно добывать мышей, птиц, лягушек, а также питаться остатками добычи других хищников, в том числе дальневосточного леопарда.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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