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В Приморье сотрудница миграционной службы и ее подельница оформляли загранпаспорта за взятки

В Приморье сотрудница миграционной службы и ее подельница оформляли загранпаспорта за взятки

Фото: prizivaut.ru

Специалист-эксперт отдела по вопросам миграции ОМВД России по Хасанскому району и ее знакомая, жительница Уссурийска, оформляли загранпаспорта, минуя предусмотренную федеральным законодательством процедуру проверок. По версии следствия, преступления совершены в период с марта 2016 г. по октябрь 2017 г.

Так, посредник получала от потенциальных клиентов деньги — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей — часть которого вместе с необходимыми для оформления паспортов документами передавались должностному лицу. Сотрудница по вопросам миграции оформляла паспорта без личной явки граждан в миграционную службу и без проведения необходимых проверок. Всего было оформлено свыше 100 загранпаспортов.

Кроме этого, сотрудница миграционной службы за взятки трижды незаконно выдала паспорта гражданина Российской Федерации гражданам иностранных государств.

Преступные деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ. В ходе следствия на имущество обвиняемых наложен арест.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Хасанский районный суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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