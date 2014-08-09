«Бриллиантовая принцесса» посетит Владивосток

Круизный лайнер «Diamond Princess» после трехлетнего перерыва вновь посетит Владивосток. Во вторник, 31 июля, судно пришвартуется к причалу Морского вокзала. С борта лайнера на приморскую землю сойдут около 3 тысяч иностранных туристов.

«Бриллиантовая принцесса» последний раз «гостила» во Владивостоке в сентябре 2015 года. Нынешний визит станет девятым за всю историю судозаходов лайнера в край. «Diamond Princess» прибывает во Владивосток из японского порта Хакодатэ. На борту судна находится около 3 тысяч пассажиров из Японии, а также около тысячи членов экипажа. По традиции гостей встретят праздничной программой, которая начнется на верхней площадке Морвокзала в 7.00.

Путешественники пробудут во Владивостоке до вечера. В течение дня иностранцы познакомятся с достопримечательностями города, историческим центром, музеями и православными храмами города, Набережной, аркой Цесаревича, видовой площадкой. В 19.00 по местному времени «Diamond Princess» отшвартуется от берегов Приморья. Следующим пунктом назначения лайнера станет японский порт Аомори.

Отметим, этот судозаход станет четвертым визитом круизных гигантов в Приморье в сезоне–2018. С февраля этого года край уже посетили несколько крупных лайнеров – «Amadea», «Costa Neo Romantica» и «Costa Serena», благодаря чему с регионом познакомились около 5 тысяч иностранных гостей.

Отметим, на прошлой неделе Росморпорт в рамках деятельности по созданию дополнительных возможностей по приему крупногабаритных судов приступил к подготовительному этапу дноуглубительных работ в морском порту Владивосток. На причалах №1 и №2 у Морского пассажирского терминала водолазы с помощью специальной техники очищают дно акватории от посторонних предметов, представляющих навигационную опасность. Сроком окончания всех подводно-технических работ назван конец июля. После этого начнутся непосредственно дноуглубительные работы.

Добавим, в настоящее время один из самых крупных круизных операторов мира «Royal Caribbean Cruises» рассматривает возможность развития глобального бизнеса в Приморье. Компания намерена запустить новую круизные линию, одним из портов захода которой станет Владивосток. Планируется, что первый визит крупнотоннажников в регион состоится в сентябре 2019 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]