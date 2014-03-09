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Более 400 молодых музыкантов из Китая приедут в Приморье

Более 400 молодых музыкантов из Китая приедут в Приморье

Фото: fainaidea.com

Второй Международный открытый музыкальный чемпионат пройдет во Владивостоке на базе кампуса Дальневосточного федерального университета с 31 июля по 1 августа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

C 2009 года международный культурный центр Шеньяна (КНР) проводит ежегодный музыкальный фестиваль в таких странах, как США, Австралия, Южная Корея при поддержке и участии мэрии городов-организаторов и правительств регионов.

В 2017 году фестиваль впервые прошел в России. Более 400 ребят из 22 провинций Китая и конкурсанты из Приморского края приняли участие в мероприятии, которое состоялось во Владивостоке. Победителям в 10 номинациях были вручены денежные вознаграждения, ценные призы, кубки, дипломы и сертификаты.  

Основная задача чемпионата – развитие детского и молодежного культурного обмена между Россией и Китаем. В мероприятии этого года планируют принять участие 400 конкурсантов из КНР и около 200 ребят из Приморского края и других регионов Дальнего Востока в возрасте от 6 до 25 лет в номинациях: вокал, хореография и балет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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