Житель поселка Новый пытался заработать продажей наркотиков
Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя п. Новый, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
По версии следствия, в начале марта 2018 года фигурант через интернет приобрел для личного употребления синтетический наркотик.
Нуждаясь в деньгах, он продал часть приобретенного им ранее наркотического средства лицу, действовавшему в рамках проводимых правоохранителями оперативных мероприятий.
В дальнейшем наркотическое средство было изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции.
Вину в инкриминируемом деянии сбытчик признал в полном объеме.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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