Житель поселка Новый пытался заработать продажей наркотиков

Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя п. Новый, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, в начале марта 2018 года фигурант через интернет приобрел для личного употребления синтетический наркотик.

Нуждаясь в деньгах, он продал часть приобретенного им ранее наркотического средства лицу, действовавшему в рамках проводимых правоохранителями оперативных мероприятий.

В дальнейшем наркотическое средство было изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции.

Вину в инкриминируемом деянии сбытчик признал в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]