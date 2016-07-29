Владивосток снова остался без горячей воды

Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» начинает осенне-летние гидравлические испытания в понедельник, 30 июля. Это итоговая проверка готовности магистральных трубопроводов к работе во время предстоящего отопительного сезона.

С 30 июля по 6 августа от горячего водоснабжения будут отключены жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от ТЭЦ «Восточная»:

Адмирала Кузнецова: 40а, 42, 42а, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 50б, 52, 52а, 52б, 53, 54, 54а, 54в, 56, 56а, 56в, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 64а, 66, 66а, 68, 68а, 70, 72;

Адмирала Юмашева: 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12г, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 16а, 16б, 16г, 16д, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38; Аксаковская: 1;

Аллилуева: 2, 3, 5, 6, 8, 10;

Алтайская: 3;

Амурская: 82, 84, 86, 96;

Баляева: 21, 23, 25, 27, 27у, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 50в, 52, 54, 56, 58;

Ватутина: 2, 4, 4а, 4у, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26;

Военное шоссе: 1а, 5, 5б, 5в, 27, 28, 31, 34, 36;

Гоголя: 19, 19у, 30а, 32, 35, 39а, 41, 48;

Державина: 15, 16, 19, 19а, 21, 57, 59;

Жигура: 2, 4, 6, 12, 12а, 14, 16, 16у, 18, 20, 22, 22у, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 50у, 52, 52а, 54, 54у;

Жуковского: 10-15, 1-9;

Карьерная: 1, 11, 20, 22, 24, 26, 28, 30;

Котельникова: 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30;

Красного Знамени: 65, 65у, 66а, 69б, 71, 71а, 73, 75, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 107, 109, 111, 111а, 113, 114, 115, 116, 117д, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 131у, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 135, 137, 156, 160, 162, 164;

Круговая 2-я: 12, 14;

Ладыгина: 2, 4, 5, 9, 9/1, 11, 13, 15, 17, 19;

Луговая: 48, 50, 50а, 51, 52, 52а, 52б, 52г, 53, 54, 55, 56, 56а, 57а, 57б, 58, 59, 59а, 59б, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 74, 75, 75а, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 83а, 83б, 83в, 85, 85а; Марченко: 6, 15, 32;

Народный: 4, 4у, 11, 15, 17, 19, 19у, 23, 25, 27, 27а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43/1, 43/2, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57;

Невельского: 21у, 31;

Нейбута: 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26у, 27, 28, 29, 30, 30у, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 45а, 47, 51, 51а, 53, 57, 61, 63, 65, 65а, 67, 75, 77, 81, 81а, 83, 85, 87; Некрасовская: 36а, 36б, 38, 46, 48, 48а, 50, 51в, 52, 52у, 53, 53а, 53б, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 70, 72, 74, 76, 76а, 82, 84, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 96, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 98, 98а, 122;

Некрасовский: 24;

Океанский: 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106/1, 108, 110, 112, 123, 123б, 125, 131в, 133, 134, 135, 136, 136у, 138, 140, 142, 143, 149, 151, 155;

Острякова: 6;

Отлогая: 10;

Партизанский: 52, 58, 58в;

Писаревская: 6/8;

Проходная 4-я: 12, 16;

Руднева: 1, 1а, 1б, 3;

Сабанеева: 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 22у, 23, 24;

Сельская: 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12;

Снеговая: 30, 31, 41, 74, 123, 125;

Стрелковый: 22а;

Тобольская: 10, 11, 12, 14, 14у, 23, 25, 27, 29, 31;

Толстого: 23, 25, 27, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 44у, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54;

Флотский: 37/39;

Черняховского: 3, 3а, 3б, 3в, 5в, 7, 13, 19, 21;

Шилкинская: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15, 16, 19, 21.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]