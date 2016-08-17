Жара в Приморье бьет рекорды

В минувшие выходные дни гребень тихоокеанского антициклона обусловил в Приморском крае жаркую без осадков погоду. Днём преобладающей температурой воздуха была +29…+35 °C, за исключением восточного побережья, +21…+23 °C. Среднесуточные температуры воздуха превысили климатическую норму на 4–6 градусов. Минимальная температура воздуха составила +15…+23 °C. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

30 июля в Приморье на большей территории вероятность выпадения дождей практически нулевая, и только на севере края не исключен небольшой дождь. Температурный фон по-прежнему высокий.

Во вторник, 31 июля, синоптическая ситуация изменится. Над территорией Приморского края будут смещаться фронтальные разделы, которые вызовут дожди различной интенсивности, в отдельных районах грозы. При дождях температурный фон понизится, а в районах куда атмосферный фронт доберётся только к вечеру по-прежнему будет жарко.

Во Владивостоке выходные дни выдались жаркими. В субботу при слабом северо-западном ветре воздух прогрелся до +31,3 °C, что перекрыло абсолютный максимум на этот день (+31,0 °C), зафиксированный в 1972 году.

В воскресенье ветер сменил направление на южное, и день оказался на 3 градуса прохладнее субботы. В ночные часы температура не опускалась ниже +21 °C.

Стоит отметить, что это уже второй температурный рекорд за неделю. Ранее 24 июля во Владивостоке столбик термометра поднялся до отметки +30,9 °C, превысив прежний максимум дня (+30,6 °C), который отмечался в 1967 году. Повторение рекордной жары синоптики ждут уже 1 августа, когда во Владивостоке столбик термометра покажет опять за +30.

В понедельник во Владивостоке погода останется стабильной. День будет солнечным. Воздух прогреется до +28…+33 °C.

Во вторник большую часть дня погода без осадков, а вот вечером в городе возможен небольшой дождь. Температурный фон без существенных изменений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]