Синоптики сделали крайне неблагоприятный прогноз для Владивостока
4-6 августа на столицу Приморья обрушатся ливневые дожди с грозой, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примпогода. Согласно предварительному 14-дневному прогнозу этого интернет-ресурса, с вероятностью 60% за три дня на столицу Приморья выпадет около 60 мм осадков. Осадки будут сопровождаться понижением температуры почти на 10 градусов.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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