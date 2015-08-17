Еще 10 модульных котельных установят в селах Приморья

Автоматизированные модульные котельные установят в рамках реализации программы по энергосбережению в селах Кировского, Красноармейского, Дальнереченского районов и Лесозаводского городского округа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Новое оборудование появится в селах Малиново, Марьяновка, Увальное, Крутой Яр, Пантелеймоновка, Марково, Иннокентьевка, Глазовка, а также в Лесозаводске.

Котельные в этих населенных пунктах решено установить для повышения качества теплоснабжения и увеличения эффективности использования топлива. Главное их преимущество заключается в том, что они компактны, надежны и экономичны.

На объектах теплоснабжения Лесозаводского филиала, в состав которого входят Лесозаводский, Дальнереченский, Горноключевской и Пожарский тепловые районы, уже установлено 660 единиц запорно-регулирующей арматуры. На котельной №1 Лесозаводска идет ремонт мазутных емкостей, на котельной №2 заменены два дымососа и подогревателя, ведется ремонт обмуровки котла, газохода, угольного бункера и оборудования углеподачи. В поселке Кировский на котельной №5 установлен новый котел. В Лесозаводске, в селах Крутой Яр, Малиново, Невское, Рощино, Веденка, Ракитное, Новопокровка, Боголюбовка и в поселках Кировский и Горные ключи заменены 37 насосов.

Также активно меняются ветхие тепловые сети. В настоящее время заменено более 1,7 километра трубопровода, в том числе, уложено более 700 метров труб из современного теплоизоляционного материала. Данные работы завершены на тепловых сетях от котельных №19 Лесозаводска, №5 поселка Кировский, №3-1 села Новопокровка и №1-32 села Лазо.

Ремонтная программа в Лесозаводском филиале выполняется по установленному графику, все объекты теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону будут готовы в срок.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]