Еще 10 модульных котельных установят в селах Приморья
Автоматизированные модульные котельные установят в рамках реализации программы по энергосбережению в селах Кировского, Красноармейского, Дальнереченского районов и Лесозаводского городского округа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Новое оборудование появится в селах Малиново, Марьяновка, Увальное, Крутой Яр, Пантелеймоновка, Марково, Иннокентьевка, Глазовка, а также в Лесозаводске.
Котельные в этих населенных пунктах решено установить для повышения качества теплоснабжения и увеличения эффективности использования топлива. Главное их преимущество заключается в том, что они компактны, надежны и экономичны.
На объектах теплоснабжения Лесозаводского филиала, в состав которого входят Лесозаводский, Дальнереченский, Горноключевской и Пожарский тепловые районы, уже установлено 660 единиц запорно-регулирующей арматуры. На котельной №1 Лесозаводска идет ремонт мазутных емкостей, на котельной №2 заменены два дымососа и подогревателя, ведется ремонт обмуровки котла, газохода, угольного бункера и оборудования углеподачи. В поселке Кировский на котельной №5 установлен новый котел. В Лесозаводске, в селах Крутой Яр, Малиново, Невское, Рощино, Веденка, Ракитное, Новопокровка, Боголюбовка и в поселках Кировский и Горные ключи заменены 37 насосов.
Также активно меняются ветхие тепловые сети. В настоящее время заменено более 1,7 километра трубопровода, в том числе, уложено более 700 метров труб из современного теплоизоляционного материала. Данные работы завершены на тепловых сетях от котельных №19 Лесозаводска, №5 поселка Кировский, №3-1 села Новопокровка и №1-32 села Лазо.
Ремонтная программа в Лесозаводском филиале выполняется по установленному графику, все объекты теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону будут готовы в срок.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
31.01.2018 Более 40 модульных котельных установят в Приморье в этом году
-
18.07.2017 Шесть новых модульных котельных установят в Чугуевском районе Приморья
-
28.06.2017 Две новые модульные котельные установят в Кавалеровском районе
-
04.12.2015 На 18 тысяч тонн снизилось потребление мазута на котельных Приморья
-
21.10.2015 В Приморье установили первые модульные котельные
-
17.08.2015 В Красноармейском районе установят современные модульные котельные
Добавить комментарий