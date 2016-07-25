День Военно-морского флота отметили во Владивостоке. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко
День Военно-морского флота отметили во Владивостоке. По традиции жители и гости города увидели военно-морской парад в акватории Амурского залива. Но праздничная программа продолжилась и на суше.
В этот день Амурский залив вооружен как никогда. В море — подводные лодки, ракетные катера, противолодочные корабли, эсминец, всего 40 единиц, и флагман Тихоокеанского флота — ракетный крейсер «Варяг». Торжество в честь дня ВМФ началось именно на его борту.
На суше — театрализованная постановка «Освоение Дальнего Востока». Актеры военного театра рассказали о первопроходцах и тех, кто помог Владивостоку стать мощным флотом российской армии. Выступление бойцов спецназа — тоже часть праздника. На импровизированную сцену они ворвались под огненные залпы.
Перед зрителями — настоящие военные действия: едва уловимая глазом высадка десанта из подводной лодки, разминирование бомб, рукопашный бой, захват БТРа. Команду: «Огонь!» выполняют и морские пехотинцы, и бронетранспортеры, и пограничные патрульные корабли.
Екатерина Шинкаренко, корреспондент: «Самая захватывающая часть морского парада — десантирование военной техники с кораблей. В эти минуты десантируется БТР-82А. Это новейшая военная техника, он входит в состав ТОФ всего несколько месяцев и впервые участвуют в дне ВМФ».
Кроме экипажа машины, в БТР умещается семь полностью экипированных бойцов. Усовершенствованные бронетранспортеры отличаются высоким уровнем защиты, огневой мощи и подвижности. Зрелищные военно-морские действия сменяются то главным танцем всех моряков, то песнями ансамбля Тихоокеанского флота. Кажется, что здесь их знают все.
- Такое удовольствие получили! Спасибо всем организаторам и участникам.
Игорь Байков: «Сегодня я в первый раз посмотрел парад с трибуны, обычно я организовывал. Приятно, красиво!»
Николай Фёдоров: «Я более 40 лет по предыдущим руководящим должностям шефствую над разными флотами России. Начинали с Черноморского флота, потом Северный флот, Балтийский флот, и вот добрались до Тихоокеанского».
Андрей Лапа: «Мне понравилось, как БТРы выезжали, как группа захвата действовала, танки стреляли, корабли».
В этом году день ВМФ прошел без владыки морей. Для него теперь во Владивостоке организован отдельный праздник. Отныне общаться с Нептуном приморцы будут накануне дня ВМФ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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