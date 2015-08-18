Ремонт ливнёвки по улице Космонавтов во Владивостоке выполнен на 50 %

Во Владивостоке на улице Космонавтов продолжается ремонт системы ливневой канализации. Подрядная организация ведёт работы по прокладке обводной линии и восстановлению дождеприёмных камер. Работы выполнен на 50 %.

Половина от общего объема запланированных работ выполнена. Проложено около 130 погонных метров нового трубопровода. Всего в ходе работ будет уложено около 250 метров труб сечением 1000 мм. Завершатся работы к концу августа текущего года, сообщили «Вестям: Приморье» в отделе инженерных коммуникаций управления дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Напомним, в мае этого года жители Владивостока плавали на САПах на «озере» в районе улицы Космонавтов. Как отмечают местные жители, парковки здесь топит каждый ливень. Не обошлось без этого и 3 мая 2018 года.

Причина скопления воды в этом районе — нарушение системы водоотвода во время строительства объездной трассы Седанка—Патрокл. «Вести: Приморье» рассказывали об этом проблеме в сюжете «Озеро нечистот образовалось на ул. Космонавтов во Владивостоке». Городское предприятие «Содержание городских территорий» неоднократно проводило откачивание воды и ила, но требовались работы капитального характера. После передачи объекта в муниципальную собственность администрация Владивостока для предотвращения подтоплений выделила средства на ремонт системы водоотведения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]