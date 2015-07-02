Во Владивостоке резко вырос спрос на престижные иномарки черного цвета

На время проведения Восточного экономического форума во Владивостоке с 7 по 14 сентября транспортная компанию готова арендовать у приморцев автомобили класса люкс и бизнес от 2013 г. в. Все автомобиль должны обладать исключительной особенностью - быть черного цвета.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на соцсети, по мнению транспортников, участников ВЭФ не стыдно перевозить на Mercedes S, E класса

BMW 750Li, Lexus LS, GS (от 2008 г.), Toyota Camry (от 2012 г.), Toyota Land Cruiser 200, Lexus 570 и микроавтобусах: Toyota Alphard, Toyota Vellfite,

Nissan Elgrand.

Какую таксу готовы установить для vip-перевозчиков в объявлении не указывается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]