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Сегодня, 14:25
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Во Владивостоке резко вырос спрос на престижные иномарки черного цвета

Во Владивостоке резко вырос спрос на престижные иномарки черного цвета

На время проведения Восточного экономического форума во Владивостоке с 7 по 14 сентября транспортная компанию готова арендовать у приморцев  автомобили класса люкс и бизнес от 2013 г. в. Все автомобиль должны обладать исключительной особенностью - быть черного цвета.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на соцсети, по мнению транспортников, участников ВЭФ не стыдно перевозить на Mercedes S, E класса
BMW 750Li, Lexus LS, GS (от 2008 г.), Toyota Camry (от 2012 г.), Toyota Land Cruiser 200, Lexus 570 и микроавтобусах: Toyota Alphard, Toyota Vellfite,
Nissan Elgrand.

Какую таксу готовы установить для vip-перевозчиков в объявлении не указывается.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • житель / Сегодня, 14:38
    № 1  
     

    а на Ладах они не хотят покататься?

    [ Цитировать ]







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