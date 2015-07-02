Сегодня, 14:25
1 0 1
Во Владивостоке резко вырос спрос на престижные иномарки черного цвета
На время проведения Восточного экономического форума во Владивостоке с 7 по 14 сентября транспортная компанию готова арендовать у приморцев автомобили класса люкс и бизнес от 2013 г. в. Все автомобиль должны обладать исключительной особенностью - быть черного цвета.
Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на соцсети, по мнению транспортников, участников ВЭФ не стыдно перевозить на Mercedes S, E класса
BMW 750Li, Lexus LS, GS (от 2008 г.), Toyota Camry (от 2012 г.), Toyota Land Cruiser 200, Lexus 570 и микроавтобусах: Toyota Alphard, Toyota Vellfite,
Nissan Elgrand.
Какую таксу готовы установить для vip-перевозчиков в объявлении не указывается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
15.08.2017 В Приморье готовятся к удару стихии во время проведения Восточного экономического форума
-
25.08.2016 Во Владивостоке в дни проведения ВЭФ ожидаются сильные дожди
-
19.08.2016 Проведение Восточного экономического форума во Владивостоке не повлияет на движение автотранспорта
-
03.08.2016 Гостей ВЭФ будут обслуживать новые автомобили, сделанные во Владивостоке
-
01.09.2015 Проход в кампус ДВФУ частично ограничат в дни проведения Восточного экономического форума
-
02.07.2015 Во время проведения Восточного экономического форума в Приморье введут безвизовый режим
Добавить комментарий