Уборочная кампания стартовала в Приморье

Сельхозпроизводители Приморского края убирают с полей пшеницу, ячмень, овес и овощи. На полях работают более 700 комбайнов.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, на сегодняшний день убрано почти 960 гектаров ранних зерновых. Намолочено 300 тонн пшеницы, более 1 800 тонн ячменя и 180 тонн овса. Также убрано почти 295 гектаров озимых культур – 70% от плана. С полей собрано 930 тонн озимых культур. Урожайность составила 32 центнера с гектара, при средней – 25.

Крестьяне также собрали более 2 700 тонн овощей и начали заготовку кормов.

Приморским аграриям в этом году предстоит убрать почти 38,5 тысяч гектаров пшеницы, овса и ячменя.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]