Более 100 семей в Черниговском районе смогли получить социальное жилье. В Приморье успешно работает специальная краевая программа по развитию села. Ее участниками стали врачи, учителя, механизаторы. Как получить заветный сертификат, чтобы построить дом на своей земле?

Юра Ситников — незаменимый помощник, увлеченно помогает отцу дом достраивать! А в свободное время он уже колесит на велосипеде по просторам «деревенской избы», благо, площадь позволяет! Дом на 115 кв метров со всеми удобствами семья Ситниковых построила за два года. Помогла программа «Социальное развитие села в Черниговском районе».

Любовь и Дмитрий Ситниковы, жители села Черниговка:

- Мы очень мечтали о большом доме, давно к нему шли. Хозяин у меня хороший, мне с ним повезло!

- Конечно, помогали мне мужички хорошие, я бы один не справился!

Глава семьи Ситниковых — железнодорожник, его супруга — учитель начальных классов. Вспоминают, как ютились по общежитиям, снимали жилье в течение 10 лет. А тут как нельзя кстати — программа для сельских жителей, нуждающихся в своем доме!

Дмитрий Ситников, житель села Черниговка: «Чудо не произойдет, вот, мол, вам ключики, идите, живите. Вот у меня есть цель, и я уже не могу без нее. В коммуналку меня сейчас не загонишь, я не могу сесть и ничего не делать!»

Денежные выплаты, которые получают участники программы, рассчитаны на строительство 18 кв. метров на одного члена семьи. Так, семья из четырех человек может получить по программе до 2 млн рублей. А за площадь сверх положенной нормы сельчане доплачивают сами. В свой двухэтажный дом приглашает Светлана Кандрашова. В ее семье — четверо, вот и решили добавить свои сбережения, чтобы и внукам в будущем места было вдоволь!

Светлана Кандрашова, жительница села Черниговка: «Все это ради детей затевали. Тяжело, конечно. Но хочется, чтобы дети выучились и вернулись все в родное село, в наш район!»

Программу поддерживают федеральный, краевой и местный бюджеты с 2006 года. За это время в Черниговском районе ею воспользовались уже 104 семьи. Участники соцпрограммы — представители самых разных профессий. Условие для них одно — отработать на селе пять лет, после чего жилье полностью перейдет в собственность.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]