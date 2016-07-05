Анонс на 31 июля
31 июля во Владивосток зайдет круизный лайнер «Diamond Princess».
31 июля во Владивостоке в 19.00 в библиотеке «БУК» (ул. Светланская, 55) пройдет лекция путешественника Антона Кротова про Индонезию и Северную Америку.
31 июля — Всемирный день рейнджера.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
24.07.2018 Анонс на 25 июля
-
16.07.2018 Анонс на 17 июля
-
14.07.2018 Анонс на 15 июля
-
05.07.2017 Анонс на 6 июля
-
16.07.2016 Анонс на 17 июля
-
05.07.2016 Анонс на 6 июля
Добавить комментарий