Анонс на 31 июля

31 июля во Владивосток зайдет круизный лайнер «Diamond Princess».

31 июля во Владивостоке в 19.00 в библиотеке «БУК» (ул. Светланская, 55) пройдет лекция путешественника Антона Кротова про Индонезию и Северную Америку.

31 июля — Всемирный день рейнджера.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]