В отношении водителя, сбившего детей на пляже в Лазовском районе, возбуждено уголовное дело
В отношении водителя, сбившего несовершеннолетних на пляже в Лазовском районе Приморья, возбуждено уголовное дело. Также за появление в общественных местах в состоянии опьянения, правонарушитель привлечен к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ. Административный материал направлен в суд для принятия решения.
29 июля водитель автомобиля «Лексус», двигаясь в районе дома №2 на улице Набережная в поселке Преображение, не справился с управлением, съехал с дороги на территорию пляжа и совершил наезд на несовершеннолетних.
В результате дорожно-транспортного происшествия троих мальчиков 7, 8 и 12 лет госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Полицейские задержали 52-летнего жителя поселка Преображение. Медицинское освидетельствование установило наличие алкоголя в крови водителя. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Следователем межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
Также правонарушитель привлечен к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения). Административный материал направлен в суд для принятия решения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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