Звено грузовых самолетов КНДР приземлилось во Владивостоке
Три грузовых рейса прилетели 30 июля из Пхеньяна во Владивосток, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт МАВ. Обычно в столицу выполняются из КНДР два пассажирских рейса по понедельникам и пятницам.
На сайте международного аэропорта Владивосток сообщается, что 30 июля прибывает пять рейсов из Пхеньяна. Первый самолёт прилетел в 9:00 по местному времени (2:00 мск), второй — в 11:00 (04:00 мск, пассажирский), третий — в 12:30 (05:30 мск), два следующих ожидаются в 16:30 (09:30 мск) и в 16:40 (9:40 мск, пассажирский).
Грузовые рейсы, как и пассажирские, выполняет авиакомпания Air Koryo.
Напомним, что в начале июля СМИ сообщали о том, "личный самолет Ким Чен Ына был замечен во Владивостоке".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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