В Находке пересчитали первоклассников

По предварительным данным управления образования администрации городского округа, в Находке первого сентября впервые сядут за парты 1780 детей. В 24 общеобразовательных учреждениях будет сформировано 63 первых класса. В школах № 7 «Эдельвейс» и № 14, расположенных в микрорайонах с высокой плотностью населения, появятся классы от «а» до «д». По четыре первых класса будут открыты в школах № 25 «Гелиос» и № 12, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу НГО.

Первоклассники полностью обеспечены бесплатными учебниками. Школы Находки укомплектованы интерактивными досками, приставками, проекторами. Технологичное оборудование позволяет сделать учебный процесс интересным, подкрепить теорию наглядными примерами с помощью электронных презентаций, видеороликов.

Родители могут познакомиться с информацией об организации приёма в первые классы на 2018-2019 учебный год, в том числе с учебно-методическими комплексами, по которым планируют работать учителя начальных классов, на сайте управления образований администрации Находки. Необходимые сведения размещены также на сайтах и информационных стендах общеобразовательных учреждений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]