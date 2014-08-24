В Находке пересчитали первоклассников
По предварительным данным управления образования администрации городского округа, в Находке первого сентября впервые сядут за парты 1780 детей. В 24 общеобразовательных учреждениях будет сформировано 63 первых класса. В школах № 7 «Эдельвейс» и № 14, расположенных в микрорайонах с высокой плотностью населения, появятся классы от «а» до «д». По четыре первых класса будут открыты в школах № 25 «Гелиос» и № 12, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу НГО.
Первоклассники полностью обеспечены бесплатными учебниками. Школы Находки укомплектованы интерактивными досками, приставками, проекторами. Технологичное оборудование позволяет сделать учебный процесс интересным, подкрепить теорию наглядными примерами с помощью электронных презентаций, видеороликов.
Родители могут познакомиться с информацией об организации приёма в первые классы на 2018-2019 учебный год, в том числе с учебно-методическими комплексами, по которым планируют работать учителя начальных классов, на сайте управления образований администрации Находки. Необходимые сведения размещены также на сайтах и информационных стендах общеобразовательных учреждений.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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